Şanlıurfa Kızılay meydan projesi! Son engel için yıkım gerçekleşti

Kızılay Meydan Projesinde ilk olarak eski ŞANMED binası olarak bilinen yapının yıkım işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Kızılay Binasının da yıkım işlemlerini tamamlayarak rotayı Kızılay Meydan Projesi'nin bir diğer aşaması olan Köprübaşı'ndaki Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)e eski binasına çevirerek bugün yapılan program ile ilk kepçe vuruldu.

ŞUTSO binasının yıkım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, Kent Konsey Başkanı Adil Saraç, Eyyübiye İlce Başkanı Mehmet Moğal, Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyüpoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, meclis üyeleri ve STK Temsilcileri katıldı.

"TARİHİ KİMLİK ORTAYA ÇIKARILIYOR"

Kızılay Meydan projesi ile Şanlıurfa'ya bayram öncesi güzel bir hediye olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa tarihi bir şehirdir ve bu tarihi kimliği de ortaya çıkması gerekiyordu. İşte Şanlıurfa'ya bayram öncesi güzel bir hediye Şanlıurfa'ya hayırlı uğur olsun" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın ise, Bu yolun mimari olarak, estetik olarak daha üst seviyeye çıkması Şanlıurfa için çok önemli. Kızılay Meydan projesi için karar verenlerin ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda burada yıkım faaliyeti gerçekleşir ve yerine güzel bir proje ile Şanlıurfa'ya hizmet vermeye başlar" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı