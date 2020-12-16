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Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 14 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 13 ilde, FETÖ'nün TSK ve jandarmadaki "mahrem yapılanmasına" ilişkin operasyonda gözaltına alınan 22 şahıstan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 14 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3 kişi daha yakalandı. Tüm zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Aralarında emekli bir albayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 14 kişi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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