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  3. Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

anlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon gerçekleştirilerek 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda biri görevdeki üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri görevde üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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