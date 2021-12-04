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  3. Şanlıurfa Suruç'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç, kamyonla çarpıştı: Meryem Korkmaz ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç, kamyonla çarpıştı: Meryem Korkmaz ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada anne Meryem Korkmaz (50) ile çocukları Necdet (12), Hakkı (17) ve Salih Korkmaz (15) hayatlarını kaybetti.

Şanlıurfa Suruç'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç, kamyonla çarpıştı: Meryem Korkmaz ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza, Suruç-Birecik karayolunda meydana geldi. Sürücünün adı öğrenilemeyen  34 AG 4195 plakalı kamyonet, Müslüm Kızıl hakimiyetindeki 44 HT 681 plakalı hafif ticari araçla  kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç devrildi. Kamyonette bulunan patates ve soğanlar yola dağılırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine  jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa Suruç'ta korkunç kaza! hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: Meryem Korkmaz ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

KAZADA CAN VERDİLER

İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle araçta sıkışan Meryem Korkmaz (50) ile çocukları Necdet (12), Hakkı (17) ve Salih Korkmaz'ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtan yaralı çıkarılan Müslüm Kızıl ile Yakup ve Nashsen Korkmaz ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından  Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şanlıurfa Suruç'ta korkunç kaza! hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: Meryem Korkmaz ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENLERİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak morga götürüldü.

Tayfun Altuntaş
Editör
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