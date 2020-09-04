Şanlıurfa Valiliği açıkladı! İl genelinde etkinlikler 1 ay boyunca yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrusunda il genelinde etkinliklere 1 ay yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada il merkezi ve ilçelerde 6 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığı belirtildi.

Şanıurfa Valiliği'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ile broşür dağıtma, afiş asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte, 6 Eylül 2020 saat 00.01'den 5 Ekim 2020 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır”

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 564’e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 113 test yapılırken, bin 612 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 276 bin 555 oldu. Bugün iyileşen bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 249 bin 108'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 76 olduğu açıklandı.