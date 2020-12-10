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  3. Şanlıurfa Valiliği'nden flaş açıklama! Rasulayn'da bombalı araç saldırısı

Şanlıurfa Valiliği'nden flaş açıklama! Rasulayn'da bombalı araç saldırısı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu; 2 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuştur." denildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden flaş açıklama! Rasulayn'da bombalı araç saldırısı

Şanlıurfa Valiliği'nden terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. 

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu; 2 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuştur." 6 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Şanlıurfa Valiliği'nden flaş açıklama! Rasulayn'da bombalı araç saldırısı

BOMBALI SALDIRIDA YARALANAN ASKER SAYISINDA ARTIŞ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan asker sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Olayda yaralanan jandarma personeli sayısının 8'e yükseldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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