Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da birbirine bitişik iki ayrı iş yerinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiller Mahallesi Akçakale Caddesi üzerinde bulunan birbirine bitişik iki ayrı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde gece kalan ve ısınmak için soba yakan İsa Yıldırım (24), daha sonra uyumaya başladı.

Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı, iş yerine ve bitişiğinde bulunan bakkala sızdı. İki iş yerini tamamen kaplayan gazdan zehirlenen araç kaplama merkezindeki İsa Yıldırım ile bakkalda uyuyan Mehmet Çap, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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