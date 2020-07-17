Şanlıurfa’da gencin eline ok gibi saplanan demir korkuluk itfaiye tarafından çıkartıldı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde tırmandığı demir korkuluk eline saplanan Mahmut Y. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Şanlıurfa’da demir korkuluklara tırmanan gencin eli demir parmaklıklara saplandı. Görenleri ürküten görüntülerde gencin eline demir kapının üzerindeki korkuluğun sivri ucu saplandığı görülüyor.
Haliliye ilçesi Sadunpaşa Bulvarı'nda yaşanan olayda, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin elini çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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