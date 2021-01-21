Şanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılar
Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında gümrük ekiplerince yapılan aramada bir aracın ön ve arka kısmına sıkıştırılmış, ağızları bantlanmış iki kuzu bulundu. Yapılan vicdansızlık pes dedirtirken ekipler, hayvanları incitmemek için büyük çaba sarf etti.
AA'nın haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen ve Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. Yapılan incelemede aracın ön ve arka kısmındaki yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.
EKİPLER GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI
Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.
Ekipler farları söktükten sonra pes dedirtecek, insanlığı sorgulatacak bir manzara ile karşılaştılar. Aracın içinde ağızları bantlanmış iki kuzu, bulundukları bölmeden ekiplerce çıkarıldı.
LPG KISMINDA DA 2 KUZU BULUNDU
Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.