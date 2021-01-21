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  3. Şanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılar

Şanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılar

Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında gümrük ekiplerince yapılan aramada bir aracın ön ve arka kısmına sıkıştırılmış, ağızları bantlanmış iki kuzu bulundu. Yapılan vicdansızlık pes dedirtirken ekipler, hayvanları incitmemek için büyük çaba sarf etti.

AA'nın haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen ve  Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. Yapılan incelemede  aracın ön ve arka kısmındaki  yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.

EKİPLER GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.

Ekipler farları söktükten sonra pes dedirtecek, insanlığı sorgulatacak bir manzara ile karşılaştılar. Aracın içinde ağızları bantlanmış iki kuzu, bulundukları bölmeden ekiplerce çıkarıldı.

Şanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılar

LPG KISMINDA DA 2 KUZU BULUNDU

Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. 

Şanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılarŞanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılarŞanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılar

Tayfun Altuntaş
Editör
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