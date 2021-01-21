Şanlıurfa'da insanlık dışı olay! Ekipler gördüklerine inanamadı! Kuzuların ağızlarını bağlayıp arabanın içine sıkıştırdılar

AA'nın haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen ve Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. Yapılan incelemede aracın ön ve arka kısmındaki yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.

EKİPLER GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.

Ekipler farları söktükten sonra pes dedirtecek, insanlığı sorgulatacak bir manzara ile karşılaştılar. Aracın içinde ağızları bantlanmış iki kuzu, bulundukları bölmeden ekiplerce çıkarıldı.

LPG KISMINDA DA 2 KUZU BULUNDU

Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.