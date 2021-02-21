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  3. Şanlıurfa'da katliam gibi olay: Minibüste biri kadın, biri çocuk 3 kişinin ölüsü bulundu!

Şanlıurfa'da katliam gibi olay: Minibüste biri kadın, biri çocuk 3 kişinin ölüsü bulundu!

Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı Göleti'nin kıyısında bulunan bir panelvandan biri çocuk ve biri kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Soba düzeneği kurulu olan araçtakilerin karbonmonoksitten zeehirlenmiş olabileceği tespit edildi.

Şanlıurfa'da katliam gibi olay: Minibüste biri kadın, biri çocuk 3 kişinin ölüsü bulundu!

Şanlıurfa'da, merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğday Höyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında park hlainde bulunan 48 PG 799 plakalı panelvanda, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşların minibüs içindekilerin hareketsiz bedenlerini fark etmesi üzerine güvenlik güçlerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Olay yerine varan 112 Acil Servis ekipleri, ilk kontrollerin ardından araçta bulunan 3 kişinin de yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Cesetlerin H.İ, M.K. ve 10 yaşındaki K.İ'ye ait olduğu tespit edilirken polis memurları, araca kurulu soba düzeneğini fark ederek incelemelerini bu yönde sürdürdü. İlk sonuçlara göre panelvandaki üç kişinin karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği anlaşıldı. 

Güvenlik ekipleri çevrede inceleme başlatırken olay yerindeki balık avlama malzemeleri dikkati çekti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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