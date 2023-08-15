Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!

"Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası" haberini sosyal medyada gören ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, adeta kendisinden geçerek, çok sert tepki gösterdi.

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Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz ettiği ileri sürülen yaşlı adama sosyal medyadan tepki gösterdi.

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesi kırsalında yaşlı bir adamın ormanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi.

Üstünü giyinirken bir vatandaş tarafından görüntülenen adam sosyal medyada gündem oldu.

Kendisini görüntüleyen kişi tarafından emniyet güçlerine götürülmek istenirken yaşlı adamın uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

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"S... kopsun"

Sosyal medyayı aktif kullanan Akalın da olaya tepki gösterdi. Yaşlı adama ateş püsküren şarkıcı, "S... kopsun" ifadelerini kullandı.

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