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  3. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 14 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 14 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 14 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda, bazı adreslerde yapılan aramalarda 100 gram eroin, 100 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirilmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 14 şahıs tutuklandı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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