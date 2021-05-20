Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 6 yaban hayvan tedavi altında

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana birçok hayvanın yaşama tutunmasına yardımcı oluyor.

Çeşitli tarihlerde vatandaşlarca kentin kırsal bölgelerinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin yavrusu ile kulaklı orman baykuşu, peçeli baykuş, arı şahini ve yaban tavşanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Sorumlu veteriner hekim Reşat Ektiren ve ekibi tarafından tedavileri sürdürülen yaban hayvanları, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI