Oppo Reno 5 fiyatı ne kadar? Oppo Reno 5 özellikleri nelerdir?Onar isminin anlamı nedir, Onar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndüBodrum’da trafik alt üst oldu: 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçtilerKuşadası'nda çevre dostu aydınlatma: Turistik çarşılar ışıl ışılİğne atsan yere düşmez! İstanbullular tam kapanma öncesi hareketlilik oluşturdu!Ayvalık'ta tam kapanma yoğunluğu yaşanıyor: Sokaklar doldu taştı!Kapanma öncesi vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldıAnneler gününde anneye söylenecek sözlerBaşakşehir’de sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Şanlıurfa’da zabıta tam kapanma öncesi sıkı denetim gerçekleştirdi

Şanlıurfa’da zabıta tam kapanma öncesi sıkı denetim gerçekleştirdi

Şanlıurfa'da tam kapanmaya saatler kala zabıta ekipleri tarafından fırsatçıların önüne geçmek için sıkı denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da zabıta tam kapanma öncesi sıkı denetim gerçekleştirdi

Tam kapanma öncesi denetimlerini sıklaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayının bir bölümünü ve bayramı evlerinde geçirecek vatandaşlar için marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetimlerini sürdürüyor. Market denetimlerinde tarihi geçen ürünlere el koyan ekipler, kurallara uymayan işletme sahiplerine de cezai işlem uyguluyor.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi. Öte yandan şehir içi ulaşımında şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde elli kapasite ile çalışma, maskesiz yolcu alınmaması konusunda uyarılar yapıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Şanlıurfa’da zabıta tam kapanma öncesi sıkı denetim gerçekleştirdi

Şanlıurfa’da zabıta tam kapanma öncesi sıkı denetim gerçekleştirdi

Şanlıurfa’da zabıta tam kapanma öncesi sıkı denetim gerçekleştirdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT