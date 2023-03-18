Şanlıurfa’daki sel Döşeme Camii'nde vurdu! Sular altında kaldılar!

Şanlıurfa'da meydana gelen aşırı yağışlar sele neden olmuştu. 14 kişinin hayatını kaybettiği selde halk arasında Döşeme Camisi olarak da bilinen Halil ür-Rahman Cami'side nasibini aldı. Camiye metrelerce su doldu.

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Şanlıurfa’daki sel Döşeme Camii'nde vurdu! Sular altında kaldılar!

Şanlıurfa'da 14 Mart çarşamba günü etkili olan aşırı yağışlar sel ve dere taşkınlarına neden olmuştu. Sel nedeniyle bir çok ev ve işyeri kullanılamaz hale gelirken, selden camii ve ibadethanede nasibini aldı. Onlardan bir tanesi de Balıklıgöl yanında yer alan, halk arasında Döşeme Camisi olarak da bilinen Halil ür-Rahman Cami'si.

ŞANLIURFA'DA CAMİİLERDE SULAR ALTINDA KALDI

Döşeme Camisinin hemen yanında bulunan Hazreti İbrahim Makamı da sular altında kaldı. Hazreti İbrahim makamı temizlenirken, camideki suyun tamamen çekilmesinin ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.

Döşeme camisinin içine basa suyun izleri hala dururken, duvarlarda suyun seviyesine ait izler afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Afet sonrası Hazreti İbrahim makamında yetkililer tarafından temizlik çalışması tamamlandı.

Halil Ür-Rahman Camii / Döşeme Camii Hakkında

Cami, Halil ür-Rahman Gölü’nün (Balıklıgöl) yanında yer almaktadır. Cami halk arasında “Döşeme Camisi” olarak da isimlendirilmektedir. 504 tarihinde Rahip Urbisyus tarafından Hz. İsa Peygamber’in annesi Hz. Meryem adına bir kilise inşa ettirilmiştir.

Meryem Ana Kilisesi olarak kayıtlara geçen bu kilise, Abbasi Halifesi Me’mun döneminde (813-833), camiye dönüştürülmüştür. Minare, Selahattin Eyyubi’nin yeğeni El Melik’ül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından 1211–1212 yıllarında onarılmıştır. Yapı, Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde restore edilmiştir. 1810 yılında yapı kapsamlı bir onarım görmüştür. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde bu camiden “İbrahim Halil Tekkesi” olarak bahsetmektedir.

Kaynak: İHA

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