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  3. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit düşen 3 askerin naaşları, törenle uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit düşen 3 askerin naaşları, törenle uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerimizin cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit düşen 3 askerin naaşları, törenle uğurlandı

Akçakale sınırında askeri araç geçişi esnasında, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hain saldırada şehit olan 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit düşen 3 askerin naaşları, törenle uğurlandı

TÖRENLE UĞURLANDILAR

Bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda şehitler için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerimizin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit düşen 3 askerin naaşları, törenle uğurlandı

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale sınır hattında EYP saldırısının ardından, PKK/ YPG hedeflerinin vurulduğunu, ilk tespitlerde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit düşen 3 askerin naaşları, törenle uğurlandı​​​​​​​

Açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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