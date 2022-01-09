Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit düşen 3 askerin naaşları, törenle uğurlandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerimizin cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Akçakale sınırında askeri araç geçişi esnasında, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı.
Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hain saldırada şehit olan 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi.
TÖRENLE UĞURLANDILAR
Bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda şehitler için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerimizin naaşı memleketlerine uğurlandı.
12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale sınır hattında EYP saldırısının ardından, PKK/ YPG hedeflerinin vurulduğunu, ilk tespitlerde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.