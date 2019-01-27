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  3. Şanlıurfaspor 0 - 1 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti

Şanlıurfaspor 0 - 1 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Şanlıurfaspor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Şanlıurfaspor 0 - 1 Kahramanmaraşspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Şanlıurfaspor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Kahramanmaraşspor ile 27.01.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2019 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor19124335104025
2Menemen Belediyespor19116241243917
3Fatih Karagümrük19114434203714
4Şanlıurfaspor1910542520355
5Manisa BBSK1997332133419
6Pendikspor198652724303
7Tarsus İdman Yurdu197752926283
8Etimesgut Belediyespor19667222524-3
9Kırklarelispor19658242523-1
10Kahramanmaraşspor19658172323-6
11Zonguldak Kömürspor19577212622-5
12Sivas Belediyespor19649202622-6
13Konya Anadolu Selçukspor19487263320-7
14Bak Spor19487193020-11
15Darıca Gençlerbirliği19559193020-11
16Fethiyespor19298192815-9
17Bandırmaspor193511213514-14
18Tokatspor192710152813-13

Fikstür

26.01.2019Pendikspor0-0Zonguldak Kömürspor
27.01.2019Etimesgut Belediyespor1-1Körfez Spor Kluübü
27.01.2019Darıca Gençlerbirliği1-6Menemen Belediyespor
27.01.2019Tarsus İdman Yurdu2-2Tokatspor
27.01.2019Şanlıurfaspor0-1Kahramanmaraşspor
27.01.2019Manisa BBSK2-2Kırklarelispor
27.01.2019Konya Anadolu Selçukspor3-2Fethiyespor
27.01.2019Bandırmaspor2-0Sivas Belediyespor
27.01.2019Fatih Karagümrük2-0Tuzlaspor

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