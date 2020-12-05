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Şanlıurfaspor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Şanlıurfaspor, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Şanlıurfaspor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Şanlıurfaspor, Manisa ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Manisa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Manisa ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Şanlıurfaspor - Manisa maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Şanlıurfaspor - Manisa Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Şanlıurfaspor Manisa Maçının Hakemleri
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Sefa Özcan(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yılmaz(dördüncü Hakem)

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 2. Göksu Alhas, 4. Sefa Özdemir, 62. Volkan Geyik, 22. İhsan Uğur Göktaş, 24. Emre Özkan, 54. Enes Subaşı, 63. Fevzi Özkan, 6. Mustafa Samican Keskin, 7. Mustafa Şen, 9. Gökdeniz Varol

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 10. Hüseyin Kala, 3. Süleyman Luş, 8. Erkan Süer, 11. Tarık Kurt, 17. Serkan Sefil, 19. İsmail Cem Kara, 61. Muhammet Mahmut Emir, 14. İlker Sayan, 29. Muhammed Talha Küçük

Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Şen 88.dk, Sarı Kart Göksu Alhas 35.dk, Sarı Kart İhsan Uğur Göktaş 90.dk, Kırmızı Kart Muhammed Talha Küçük Ms

Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 61.dk, Mustafa Şen 55.dk, Emre Özkan 61.dk, Göksu Alhas 55.dk, Sefa Özdemir 81.dk

Oyuna Girenler
Erkan Süer 61.dk, Tarık Kurt 55.dk, Süleyman Luş 61.dk, İsmail Cem Kara 55.dk, Muhammet Mahmut Emir 81.dk

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 24. Mert Denizli, 29. Birkan Yılmaz, 45. Oğuz Cengiz, 76. Bilal Gündoğdu

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

Goller
Nizamettin Çalışkan,76.dk (p), Tayyib Kanarya,90+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Recep Burak Yılmaz 63.dk, Sarı Kart Hakan Barış 39.dk

Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 83.dk, Nizamettin Çalışkan 90+1.dk, Zahit Fındık 90+4.dk

Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 83.dk, Ferhat Yazgan 90+1.dk, Bilal Gündoğdu 90+4.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor114431414160
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor


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