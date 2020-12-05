Şanlıurfaspor 0 - 2 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Şanlıurfaspor, Manisa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Şanlıurfaspor, Manisa ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Şanlıurfaspor ve Manisa taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Manisa ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Şanlıurfaspor - Manisa maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Şanlıurfa Gap Stadyumu - Şanlıurfa - Şanlıurfa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Şanlıurfaspor Manisa Maçının Hakemleri
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Sefa Özcan(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yılmaz(dördüncü Hakem)
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 2. Göksu Alhas, 4. Sefa Özdemir, 62. Volkan Geyik, 22. İhsan Uğur Göktaş, 24. Emre Özkan, 54. Enes Subaşı, 63. Fevzi Özkan, 6. Mustafa Samican Keskin, 7. Mustafa Şen, 9. Gökdeniz Varol
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 10. Hüseyin Kala, 3. Süleyman Luş, 8. Erkan Süer, 11. Tarık Kurt, 17. Serkan Sefil, 19. İsmail Cem Kara, 61. Muhammet Mahmut Emir, 14. İlker Sayan, 29. Muhammed Talha Küçük
Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Şen 88.dk, Sarı Kart Göksu Alhas 35.dk, Sarı Kart İhsan Uğur Göktaş 90.dk, Kırmızı Kart Muhammed Talha Küçük Ms
Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 61.dk, Mustafa Şen 55.dk, Emre Özkan 61.dk, Göksu Alhas 55.dk, Sefa Özdemir 81.dk
Oyuna Girenler
Erkan Süer 61.dk, Tarık Kurt 55.dk, Süleyman Luş 61.dk, İsmail Cem Kara 55.dk, Muhammet Mahmut Emir 81.dk
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 20. Yiğit Kerem, 21. Ferhat Yazgan, 24. Mert Denizli, 29. Birkan Yılmaz, 45. Oğuz Cengiz, 76. Bilal Gündoğdu
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
Nizamettin Çalışkan,76.dk (p), Tayyib Kanarya,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Recep Burak Yılmaz 63.dk, Sarı Kart Hakan Barış 39.dk
Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 83.dk, Nizamettin Çalışkan 90+1.dk, Zahit Fındık 90+4.dk
Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 83.dk, Ferhat Yazgan 90+1.dk, Bilal Gündoğdu 90+4.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|11
|4
|4
|3
|14
|14
|16
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor