Şans denilen bu olsa gerek! Cebindeki telefon hayatını kurtardı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan kavgada kavga ettiği şahsın silahla ateş ettiği vatandaş, kurşunun cebindeki cep telefonuna isabet etmesi ile yaralı kurtuldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Şans denilen bu olsa gerek! Cebindeki telefon hayatını kurtardı

Olay, dün Cide ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. ve M.K. isimli arkadaş arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.K., arkadaşı M.K.’ye yanında bulundurduğu silah ile ateş etti.

Şans denilen bu olsa gerek! Cebindeki telefon hayatını kurtardı

KURŞUN TELEFONA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşun, M.K.’nin cebindeki telefona isabet etti. Yaralanan M.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.K., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şans denilen bu olsa gerek! Cebindeki telefon hayatını kurtardı

HAYATINI TELEFONU KURTARDI

M.K.’nin cebindeki cep telefonuna isabet eden kurşunun hızını kestiği ve vücuduna zarar vermediği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., tutuklandı.

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