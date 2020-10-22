Milli Piyango İdaresince çekilişi gerçekleştirilen daha sonra devredilen Şans Topu, Sisal Şans tarafından yeni belirlenen kurallarla oynanıyor. Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen bu oyun hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şans Topu nedir? Şans Topu nasıl oynanır? Çekiliş günleri ne zaman, saat kaçta? Hangi gün çekilir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU NEDİR?

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topunda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topunda kazanmak için 1 ile 34(dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ile 14(dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesi gerekir.

Tek bir kolonun ücretinin 2 TL olduğu Şans Topunda minimum tek bir kolon oynanmaktadır.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Kazanan kombinasyon her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur :

1 ile 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ile 14 (dahil) arasındaki bir rakam.

Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez ve her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ GÜN ÇEKİLİR?

Şans Topu, her çarşamba günü Milli Piyango İdaresince çekilmektedir. Söz konusu çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirilmektedir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online isimli internet sitesinden her çarşamba duyurulmaktadır. Haberimizde verdiğimiz linke tıklayarak Şans Topu sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek için tıklayın.