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  3. Sapık futbolcu yıllar boyunca 2 küçük kızı taciz etti! Gerçek kızların hastanede tedavi altına alınmasıyla anlaşıldı

Sapık futbolcu yıllar boyunca 2 küçük kızı taciz etti! Gerçek kızların hastanede tedavi altına alınmasıyla anlaşıldı

İki küçük kız kardeşin, 2. Lig takımı futbol oyuncusu olan akrabaları tarafından yıllarca tacize maruz kaldıkları geçirdikleri öfke nöbetleri sonrasında hastaneye gitmeleriyle ortaya çıktı. Tacizci Erhan K.'nın 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sapık futbolcu yıllar boyunca 2 küçük kızı taciz etti! Gerçek kızların hastanede tedavi altına alınmasıyla anlaşıldı

Senelerce iki küçük kız çocuğuna istismar iddiasıyla 2. lig takımında forma giyen futbol oyuncusu yargılanacak. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K. isimli kardeşler yaklaşık 5 yıldır sinir krizi geçiriyorlardı. Kızlarına ne olduğunu anlamayan aile sonrasında iki kardeşin öfke nöbetlerine tanık oldu. Arkasından da öfke nöbetleri sinir krizlerine evrildi.

DEDELERİ KANSERDİ, TACİZE SESSİZ KALDILAR

İki kardeş Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedaviye alınırken durumları kötüye gidiyordu. Sonrasında tedaviye yanıt vermeye başlayan çocukların bir akrabaları tarafından istismara uğradığı tespit edildi. Kanser tedavisi gören dedelerinden dolayı yıllar süren tacize iki kardeşin sessiz kaldığı ancak psikolojilerinin de alt üst olduğu belirtildi.

Sapık futbolcu yıllar boyunca 2 küçük kızı taciz etti! Gerçek kızların hastanede tedavi altına alınmasıyla anlaşıldı

BABA ÖĞRENİNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

2009 yılından başlayarak tacize maruz kalan S.K. ve E.K. kardeşlerin durumunun aile tarafından fark edilmediği ve bu yüzden kardeşlerin psikolojik rahatsızlıklar geçirdiği saptandı. Gerçekleştirilen tedavi sonrasında hastane durumu savcılığa ihbarda bulundu. 4-5 senedir öfke kontrolü sorunu yaşadıkları için kızlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdüklerini belirten anne Zeyno K. burada tedavi esnasında ortaya çıkan taciz olayından haberdar olduklarını belirtti. Kızlarının tedavi edilip iyileşmesini isteyen, bu sebeple tacizci akrabasından şikayetçi olan Baba ise duyduklarından sonra kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı.

Sapık futbolcu yıllar boyunca 2 küçük kızı taciz etti! Gerçek kızların hastanede tedavi altına alınmasıyla anlaşıldı

TACİZCİ ŞAHIS FUTBOLCU

S.K. savcılıkta açıklamalarda bulundu. Senelerce süren tacize ablasının da maruz kaldığını, evde ablasıyla yalnız kaldıkları için devamlı eve girebilen akrabasının özel bölgelerine dokunduğunu ve istismarda bulunduğunu anlattı. Kendisi ve ablasının tuvalete kilitlenerek akşama kadar tuvalette beklediklerini ve orada neler yaşadıklarını psikiyatriye aktardı. Kızların daha fazla yıpranmaması için aile şikayetçi olmadığı belirtti. 2.Lig takımı futbol oyuncusu olan akraba ise, çocuklar tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Sapık futbolcu yıllar boyunca 2 küçük kızı taciz etti! Gerçek kızların hastanede tedavi altına alınmasıyla anlaşıldı

25 YILA KADAR HAPİS

Yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılık, akraba Erhan K.'ya yönelik her iki mağdura karşı, geniş zaman dilimi içerisinde birden fazla çocuğun cinsel istismar suçunu, yine mağdurları cinsel istismar esnasında zorla, korku ile alıkoymasından dolayı, cinsel amaçlı alıkoyma suçunu işlemesi nedeniyle dava açtı. Akrabanın 25 yıla kadar hapsi isteniyor.  'İki Ayrı Çocuğun Cinsel İstismarı, İki Ayrı Çocuğu Cinsel Amaçlı Alıkoyma' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması gerçekleştirilecek.

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