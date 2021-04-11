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  3. Sapık öğretmen akıllara durgunluk verdi! Kocasının gözü önünde öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Sapık öğretmen akıllara durgunluk verdi! Kocasının gözü önünde öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Amerika'da 36 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Kimberly Wellman-Rich ismindeki bir kadın, 16 yaşındaki bir öğrenciye doğum günü partisinde alkol ve uyuşturucu vererek zorla ilişkiye girdi. Kocasının durumu kabullendiği olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmen ve eşi birlikte tutuklandı.

Sapık öğretmen akıllara durgunluk verdi! Kocasının gözü önünde öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Amerika'nın Albama eyaletinde 36 yaşındaki Kimberly Wellman-Rich isimli bir öğretmen, bir doğum günü partisinde öğrenci değişim programı kapsamında başka bir şehirden gelen 16 yaşındaki öğrenci ile defalarca ilişkiye girdi. Olayın eyalet genelinde duyulmasının ardından öğretmen ve eşi yakalanarak tutuklandı.

Amerika'da yaşanan bir skandal olay, eyalet genelinde büyük ses getirdi. Olayda 36 yaşındaki Kimberly Wellman-Rich bir doğum günü partisinde öğrenci değişim programıyla başka ülkeden gelen 16 yaşındaki bir öğrenciye alkol ve uyuşturucu verdikten sonra otele götürüp ilişkiye girdi.

Sapık öğretmen akıllara durgunluk verdi! Kocasının gözü önünde öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

"KİMSEYLE SÖYLEMEZSEN KARIMLA İLİŞKİ YAŞAYABİLİRSİN

Ertesi sabah da öğrenciyi kendi evine götürüp, kocası da evdeyken tekrardan ilişkiye girdi. Olayın ortaya çıkmasından sonra ifadesi alınan öğrenci, kadının kocasının da 'kimseye söylememe şartıyla' bu ilişkiyi devam ettirebileceğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine öğretmen ve eşi birlikte tutuklandı.

Sapık öğretmen akıllara durgunluk verdi! Kocasının gözü önünde öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

EVİN HER YERİNDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Öğretmen, çocuğun yaşı 16 olduğu için cinsel istismar kocasının da cinsel istismara göz yummaktan yargılanacak. Öğrenci ayrıca ifadesinde öğretmenin evinde defalarca, oturma ve yatak odalarında ilişkiye girdiğini ve ilişkiye girdikleri sırada öğretmenin kocasının diğer odalardan birinde bulunduğunu söyledi. Öğretmen ve kocasının tutukluluk hali devam ediyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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