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  3. Sapına kadar fayda sağlıyor! Kiraz sapını çöpe atmayıp çay olarak tüketin, banyo da kendinizi dinlendirin

Sapına kadar fayda sağlıyor! Kiraz sapını çöpe atmayıp çay olarak tüketin, banyo da kendinizi dinlendirin

Hem meyve olarak hem de tatlılarda sık olarak kullanılan, yaz aylarının vazgeçilmezi olan kirazın kendisi kendisi kadar sapı da faydalı, Son zamanlarda oldukça ilgi gören kiraz sapının çayı da banyosu da vücudu canlandırıyor, yeniliyor... İşte kiraz sapının kullanmaya artıracak faydaları...

Sapına kadar fayda sağlıyor! Kiraz sapını çöpe atmayıp çay olarak tüketin, banyo da kendinizi dinlendirin 119

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Kiraz sapları, antienflamasyon ve potasyum kaynağı açısında iyi bir idrar söktürücüdür. 

İLTİHAP ÖNLEYİCİ

İltihap önleyici özelliklerinden dolayı böbrek temizliğinde etkili olan kiraz sapı, böbrek taşı ve böbrekten dolayı meydana gelebilecek olan hastalıkları önler. 