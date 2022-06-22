Sapına kadar fayda sağlıyor! Kiraz sapını çöpe atmayıp çay olarak tüketin, banyo da kendinizi dinlendirin
Sapına kadar fayda sağlıyor! Kiraz sapını çöpe atmayıp çay olarak tüketin, banyo da kendinizi dinlendirin
Hem meyve olarak hem de tatlılarda sık olarak kullanılan, yaz aylarının vazgeçilmezi olan kirazın kendisi kendisi kadar sapı da faydalı, Son zamanlarda oldukça ilgi gören kiraz sapının çayı da banyosu da vücudu canlandırıyor, yeniliyor... İşte kiraz sapının kullanmaya artıracak faydaları...