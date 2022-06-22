Sapına kadar fayda sağlıyor! Kiraz sapını çöpe atmayıp çay olarak tüketin, banyo da kendinizi dinlendirin Hem meyve olarak hem de tatlılarda sık olarak kullanılan, yaz aylarının vazgeçilmezi olan kirazın kendisi kendisi kadar sapı da faydalı, Son zamanlarda oldukça ilgi gören kiraz sapının çayı da banyosu da vücudu canlandırıyor, yeniliyor... İşte kiraz sapının kullanmaya artıracak faydaları...

1 9 İDRAR SÖKTÜRÜCÜ Kiraz sapları, antienflamasyon ve potasyum kaynağı açısında iyi bir idrar söktürücüdür. İLTİHAP ÖNLEYİCİ İltihap önleyici özelliklerinden dolayı böbrek temizliğinde etkili olan kiraz sapı, böbrek taşı ve böbrekten dolayı meydana gelebilecek olan hastalıkları önler.