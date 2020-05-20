Saplık Bakanından YKS ve LGS'de maske kullanımı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Koca bu açıklamalarında YKS ve LGS sınavlarında maske takma konusuna da değindi.

YKS VE LGS'DE MASKE TAKILACAK MI?

"Liseye geçiş ve üniversite sınavları için önlemler görüşüldü. Tüm öğrencilerimiz maskeyle sırasında oturacak. Sınav esnasında maskeyi çıkarabilecekler.

Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek."

YKS NE ZAMAN 2020?

YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS 1. Oturum: 27 Haziran 2020 Cumartesi

YKS 2. Oturum: 28 Haziran 2020 Pazar

YKS 3. Oturum: 28 Haziran 2020 Pazar

LGS NE ZAMAN 2020?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran'da yapılacak.

FAHRETTİN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında diğer açıklamaları şu şekilde:

Ev hastalığa karşı hayattır.

Yeni vaka sayılarındaki düşüş başarımızın göstergesidir.

Virüsle mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

"BAYRAMDAN SONRAKİ GÜNLER DAHA ÖZGÜR OLACAK"

Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz.

Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak..

Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

Yeni dönemin pandemi açısından bazı standartlarını belirlemek için Bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaptık. Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, hava alanlarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.

20 Mayıs'tan sonra iş yerlerinin girişinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız.

İş yerlerinin girişlerindeki asılı afişlerde, mekan durumu, çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak.

Açılabilecek iş yerleri için de rehberler hazırlanıyor.

SEYAHATLERDE HES KODU ALINACAK

"(Hayat Eve Sığar) Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek."



"BELLİ BÖLGELERDE HERKESE TEST YAPILACAK"

"(Kovid-19 testi) Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz.

Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil.

OSB'lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5. Yani çok düşük.

65 YAŞ ÜSTÜNE MEMLEKET İZNİ GELİYOR

"65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak."