Sara Ayşem Koçoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SARA AYŞEM KOÇOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi : 20.Aralık.1994
Sara Ayşem Koçoğlu kaç yaşında : 25
Kilo & Boy :
Burcu : Yay
Meslek : Model
Sara Ayşem Koçoğlu doğum yeri : İstanbul
SARA AYŞEM KOÇOĞLU BİYOGRAFİSİ
Sara Ayşem Koçoğlu, 20 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversiteye devam eden Sara Ayşem Koçoğlu aynı zamanda mankenlik ve fotomodellik yapmakta, dizi film ve reklamlarda oynamaktadır.
Daha önce "Bugün Ne Giysem" isimli programda yarıştı. 2013 yılında Model star Türkiye yarışması katıldı ve 5. Oldu.
2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.
Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sertve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Özlem Özden, Roza Şake, Nur Bozar, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı.
Manken ve Model olarak yaptığı işler :
Adnan Akat Boya Kataloğu
Tolga Çam Defilesi
Sıdık Süren Fashion show
Eva Evosangels Defile
Kanal 34 Sound Check sunuculuğu
E- Ticaret Mankenliği
(Butiko.com) (Butik.net)
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