Şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding'e 2020 yılında meme kanseri teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçının annesi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kızının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Peki Sarah Harding kimdir? Nereli? | Sarah Harding neden öldü? İşte ayrıntılar...

SARAH HARDİNG KİMDİR? NERELİ?

Sarah Harding, 17 Kasım 1981'de Ascot, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi. 2002'nin sonlarında ITV reality programı Popstars: The Rivals için seçmelere katıldıktan sonra adından söz ettiren İngiliz şarkıcı, modellik ve oyunculuk da yaptı.

SARAH HARDING'İN ALBÜMLERİ

EP:

Threads - 2015

Single

Threads - 2015

Wear It Like a Crown - 2021

SARAH HARDİNG NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding meme kanseri teşhisi konduktan bir sene sonra hayata gözlerini yumdu. Sarah Harding'in annesi Marie Hardman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu.

İngiliz şarkıcının annesi Marie Hardman, kızının ölümünü şu sözlerle duyurdu:

"Bugün güzel kızım Sarah'nın ölüm haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. Geçen yıl boyunca gösterdikleri destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, Sarah için dünyalara bedeldi ve sevildiğini bilmek ona büyük bir güç ve rahatlık verdi... Bu korkunç hastalığa karşı verdiği mücadeleyle anılmak istemeyeceğini biliyorum. O bir yıldızdı ve umarım hastalığı yerine bununla hatırlanabilir"

Ünlü isim, geçen yıl yaz aylarında ilk teşhis koyulduğundan bu yana mastektomi ve yoğun kemoterapi de dahil olmak üzere kanseri yenmek için zorlu bir tedavi görmüştü.

Tedavinin ardından Sarah Harding, bu yılın Mart ayında kanserin omurgasına yayıldığını ve ölmek üzere olduğunu bildiğini açıklamıştı