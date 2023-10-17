Sarı taksiler vukuata doymuyor! Yolcusunu demir sopayla ailesinin önünde dövdü!

Ümraniye'de ailesiyle ve çocuklarıyla sarı ticari taksiye binen bir vatandaş, kendisini istediği yere götürmeyen taksici tarafından demir sopayla ailesinin önünde darp etti.

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Sarı taksiler vukuata doymuyor! Yolcusunu demir sopayla ailesinin önünde dövdü!

Sarı taksilerin yolcu ve güzergah seçmesi hiçbir şekilde engellenemiyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 7 ayda 44 bin şikayet ulaştığı, bu şikayetlerin ise yüzde 59,53'ü yol ve yolcu seçilmesinden oluştuğu ifade edildi.

Öte yandan cezalarında caydırıcı olmaması sebebiyle hemen hemen hergün haber merkezlerine yol ve güzergah seçme dolayı ulaşan taksici-müşteri haberleri düşüyor.

Haber merkezlerine düşen son sarı taksi vukuatı Ümraniye'de meydana geldi.

Güzergah tartışması yaşandı

İddiaya göre, Çengelköy'e gitmek için eşi ve çocukları ile birlikte taksiye binen Kadir T. ile mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini söyleyen ve araçtan inmelerini isteyen taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

Demir sopayla saldırdı

Taksi şoförü durumu telefonla aradığı oğullarına bildirdi. Sözlü başlayan tartışmada taksi şoförü yanında taşıdığı demir sopayla, yolcu Kadir T'nin başına vurdu. Aldığı darbe sonrası Kadir T. baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir T.'nin alnına dikiş atıldı. Taksi şoförünün iddiasına göre ise Kadir T. aracın camlarını patlattı. Kadir T. ve taksi şoförü birbirinden şikayetçi oldu.

O anlar Kamerada

İkili arasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarı taksiler vukuata doymuyor! Yolcusunu demir sopayla ailesinin önünde dövdü!

Sarı taksiler vukuata doymuyor! Yolcusunu demir sopayla ailesinin önünde dövdü!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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