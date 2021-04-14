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  3. Sarıgöl Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soruşturma sürüyor

Sarıgöl Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soruşturma sürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin ardından gözaltına alınan bir kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Sarıgöl Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soruşturma sürüyor

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Y.C. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığını tespit eden ekipler yakalanması için baskın düzenledi. Y.C.'nin üzerinde yapılan aramalarda 1.4 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.C., burada yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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