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Sarıkamış'ta boz ayı paniği! Gece saatlerinde sokağa iniyorlar!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahallelere inen boz ayılar vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Gece saatlerinde yiyecek aramak için mahallelere inen boz ayılar halkı tedirgin ediyorç

Sarıkamış'ta boz ayı paniği! Gece saatlerinde sokağa iniyorlar!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sık sık mahallere inerek yiyecek arayan bozayılar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Sarıçam ormanlarına yakın İnönü ile İstiklal mahallelerine gece saatlerinde inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor.

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Yavrularıyla cadde ve sokaklarda da gezinen bozayıların zaman zaman apartmanlara da girmesi mahalle sakinlerini korkutuyor.

AA kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çöp konteynerini deviren bozayı, yavrularıyla karnını doyurduktan sonra bir süre mahallede gezindi.

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Vatandaşlardan Erhan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ayıların hemen hemen her akşam konutların olduğu bölgeye geldiğini söyledi.

Bozayıların sıkça mahallede görülmesinin hem ayılar, hem de insanlar için tehlikeli olduğunu ifade eden Bulut, "Site sakinleri olarak bu işten ciddi durumda rahatsız olmaktayız. Hem hayvanlar açısından hem de insanlar açısından her an bir vahşetle karşılaşabiliriz. Yavrularıyla gelen ayılar, tesadüfen birileriyle karşılaşırsa bununda kötü sonuçları olur. Her akşam buraya geliyorlar, çöpte besleniyorlar. Bu hayvanların doğal ortamında kalmasını sağlamak gerekir." diye konuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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