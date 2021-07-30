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  3. Sarımsaklı barajında göletinde 3 kişi kayboldu

Sarımsaklı barajında göletinde 3 kişi kayboldu

Kayseri'de Sarımsaklı Barajı göletine giren yabancı uyruklu 2 kişi ve onları kurtarmak isteyen yakınları kayboldu. Kaybolan 3 kişi ekipler tarafından aranıyor.

Sarımsaklı barajında göletinde 3 kişi kayboldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde saat 14.30 sıralarında Sarımsaklı Barajı göletine, iddiaya göre, serinlemek için giren 12 ve 15 yaşlarındaki yabancı uyruklu kız kardeşler, kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızların yardım istediğini fark eden 27 yaşındaki yakınları da kurtarmak amacıyla girdiği suda kayboldu. 

Sarımsaklı barajında göletinde 3 kişi kaybolduSarımsaklı barajında göletinde 3 kişi kayboldu

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudaki arama- kurtarma çalışması için Turkuaz su altı arama ekipleri de çağrıldı.

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