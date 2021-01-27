Sarıyer 0 - 3 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sarıyer, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sarıyer, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Sarıyer ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 20. hafta maçında Sarıyer sahasında Kocaelispor ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sarıyer - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?
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Sarıyer - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2021 13:00
Sarıyer Kocaelispor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Buğra Can Semercioğlu(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 42. Mahmut Bilir, 78. Bertul Kocabaş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım, 9. Furkan Yaman, 17. Okan Deniz
Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 66. Adem Koçak, 11. Barış Memiş, 33. Hüsnü Başkurt, 20. İlyas Çakmak, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 80. Muhammed Demirci, 15. Ozan Solak, 61. Zafer Şensoy, 8. Fatih Gül
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 77. Benhur Keser, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu, 94. Burak Süleyman
Yedekler
23. Doğukan Kaya, 4. Kemal Can Aydemir, 18. Furkan Gedik, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 86. Dilaver Güçlü, 88. Ramazan Çevik, 99. Bahattin Köse
Teknik Sorumlu
Mustafa Reşit Akçay
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|19
|16
|3
|0
|57
|14
|51
|43
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|19
|12
|4
|3
|44
|16
|40
|28
|3
|24Erzincanspor
|19
|10
|7
|2
|34
|18
|37
|16
|4
|Sarıyer
|19
|9
|8
|2
|26
|11
|35
|15
|5
|Kocaelispor
|19
|10
|5
|4
|25
|16
|35
|9
|6
|Uşak Spor
|19
|9
|7
|3
|36
|24
|34
|12
|7
|Afjet Afyonspor
|19
|8
|6
|5
|27
|26
|30
|1
|8
|Amed Sportif
|19
|8
|5
|6
|27
|25
|29
|2
|9
|Ankara Demirspor
|19
|7
|7
|5
|29
|22
|28
|7
|10
|Çorum FK
|19
|7
|5
|7
|38
|26
|26
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|18
|5
|8
|5
|23
|26
|23
|-3
|12
|Sancaktepe FK
|19
|6
|4
|9
|26
|37
|22
|-11
|13
|Zonguldak Kömürspor
|19
|5
|5
|9
|20
|29
|20
|-9
|14
|İnegölspor
|19
|4
|6
|9
|22
|29
|18
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|19
|3
|6
|10
|24
|41
|15
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|19
|2
|7
|10
|14
|32
|13
|-18
|17
|Hacettepe Spor
|19
|3
|3
|13
|14
|32
|12
|-18
|18
|Gümüşhanespor
|19
|3
|3
|13
|20
|45
|12
|-25
|19
|Şanlıurfaspor
|19
|1
|5
|13
|16
|53
|8
|-37
Fikstür
|26.01.2021
|24Erzincanspor
|1-1
|Amed Sportif
|27.01.2021
|Zonguldak Kömürspor
|2-1
|İnegölspor
|27.01.2021
|Uşak Spor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|27.01.2021
|Şanlıurfaspor
|0-1
|Ankara Demirspor
|27.01.2021
|Sarıyer
|0-3
|Kocaelispor
|27.01.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|7-0
|Sancaktepe FK
|27.01.2021
|Hacettepe Spor
|2-0
|Niğde Anadolu FK
|27.01.2021
|Gümüşhanespor
|1-3
|Afjet Afyonspor
|27.01.2021
|Manisa FK
|1-0
|Çorum FK