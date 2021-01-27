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Sarıyer 0 - 3 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sarıyer, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sarıyer 0 - 3 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sarıyer, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Sarıyer ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  20. hafta maçında Sarıyer sahasında Kocaelispor ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Sarıyer - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?
Sarıyer, Kocaelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sarıyer - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2021 13:00

Sarıyer Kocaelispor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Buğra Can Semercioğlu(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 42. Mahmut Bilir, 78. Bertul Kocabaş, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım, 9. Furkan Yaman, 17. Okan Deniz

Yedekler
75. Ümitcan Yıldız, 66. Adem Koçak, 11. Barış Memiş, 33. Hüsnü Başkurt, 20. İlyas Çakmak, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 80. Muhammed Demirci, 15. Ozan Solak, 61. Zafer Şensoy, 8. Fatih Gül

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 61. Numan Çürüksu, 77. Benhur Keser, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu, 94. Burak Süleyman

Yedekler
23. Doğukan Kaya, 4. Kemal Can Aydemir, 18. Furkan Gedik, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 86. Dilaver Güçlü, 88. Ramazan Çevik, 99. Bahattin Köse

Teknik Sorumlu
Mustafa Reşit Akçay

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK19163057145143
2Hekimoğlu Trabzon19124344164028
324Erzincanspor19107234183716
4Sarıyer1998226113515
5Kocaelispor1910542516359
6Uşak Spor1997336243412
7Afjet Afyonspor198652726301
8Amed Sportif198562725292
9Ankara Demirspor197752922287
10Çorum FK1975738262612
11Kahramanmaraşspor18585232623-3
12Sancaktepe FK19649263722-11
13Zonguldak Kömürspor19559202920-9
14İnegölspor19469222918-7
15Ergene Velimeşe193610244115-17
16Niğde Anadolu FK192710143213-18
17Hacettepe Spor193313143212-18
18Gümüşhanespor193313204512-25
19Şanlıurfaspor19151316538-37

Fikstür

26.01.202124Erzincanspor1-1Amed Sportif
27.01.2021Zonguldak Kömürspor2-1İnegölspor
27.01.2021Uşak Spor3-3Ergene Velimeşe
27.01.2021Şanlıurfaspor0-1Ankara Demirspor
27.01.2021Sarıyer0-3Kocaelispor
27.01.2021Hekimoğlu Trabzon7-0Sancaktepe FK
27.01.2021Hacettepe Spor2-0Niğde Anadolu FK
27.01.2021Gümüşhanespor1-3Afjet Afyonspor
27.01.2021Manisa FK1-0Çorum FK
Onur Çelik
Spor Editörü
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