Sarıyer 0 - 3 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 20. hafta maçında Sarıyer sahasında Kocaelispor ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Sarıyer - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?

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