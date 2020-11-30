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Sarıyer 3 - 0 Şanlıurfaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Sarıyer, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sarıyer 3 - 0 Şanlıurfaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Sarıyer, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Sarıyer ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  12. hafta maçında Sarıyer sahasında Şanlıurfaspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Sarıyer - Şanlıurfaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Avcı(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 3. Şaban Özel, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 78. Bertul Kocabaş, 9. Furkan Yaman, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 33. Hüsnü Başkurt, 42. Mahmut Bilir, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 20. İlyas Çakmak, 11. Barış Memiş, 66. Adem Koçak

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

Goller
Nuri Terliksiz,4.dk (h), Furkan Yaman,25.dk (f), Ömer Bozan,75.dk (p)

Kartlar
Çift Sarı Kart Oğuz Yıldırım 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Bozan 82.dk, Fatih Gül 65.dk, Savaş Yılmaz 80.dk, Furkan Yaman 65.dk, Okan Deniz 80.dk

Oyuna Girenler
İlyas Çakmak 82.dk, Mahmut Bilir 65.dk, Adem Koçak 80.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 65.dk, Ozan Solak 80.dk

ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 24. Emre Özkan, 22. İhsan Uğur Göktaş, 2. Göksu Alhas, 3. Süleyman Luş, 5. Galip Güzel, 61. Muhammet Mahmut Emir, 6. Mustafa Samican Keskin, 63. Fevzi Özkan, 7. Mustafa Şen, 9. Gökdeniz Varol

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 29. Muhammed Talha Küçük, 11. Tarık Kurt, 4. Sefa Özdemir, 20. Muhammed Demirci, 19. İsmail Cem Kara, 8. Erkan Süer, 17. Serkan Sefil

Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan 26.dk, Sarı Kart Galip Güzel 80.dk, Sarı Kart İhsan Uğur Göktaş 57.dk

Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 71.dk, Mustafa Şen 62.dk, Galip Güzel 85.dk, Mustafa Samican Keskin 62.dk, Muhammet Mahmut Emir 71.dk

Oyuna Girenler
Erkan Süer 71.dk, Tarık Kurt 62.dk, Sefa Özdemir 85.dk, Muhammed Demirci 62.dk, Serkan Sefil 71.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK12111042113431
2Uşak Spor1172223132310
3Hekimoğlu Trabzon1163221112110
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer10541124198
6Sancaktepe FK95221761711
7Kocaelispor105231111170
8Ankara Demirspor85121881610
9Afjet Afyonspor104421312161
10Amed Sportif11515151816-3
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK822413158-2
14Kahramanmaraşspor81438137-5
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor111378196-11
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1113711246-13
19Şanlıurfaspor111286325-26

Fikstür

29.11.2020Kocaelispor3-0Kahramanmaraşspor
29.11.2020Niğde Anadolu FK0-2Ankara Demirspor
29.11.2020Afjet Afyonspor2-2Amed Sportif
29.11.2020Çorum FK2-224Erzincanspor
29.11.2020Gümüşhanespor0-3Uşak Spor
29.11.2020İnegölsporP-PSancaktepe FK
29.11.2020Zonguldak Kömürspor4-1Hacettepe Spor
29.11.2020Sarıyer3-0Şanlıurfaspor
29.11.2020Manisa FK6-1Hekimoğlu Trabzon
Onur Çelik
Spor Editörü


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