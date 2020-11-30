Sarıyer 3 - 0 Şanlıurfaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Sarıyer, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Sarıyer, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Sarıyer ve Şanlıurfaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Sarıyer sahasında Şanlıurfaspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sarıyer - Şanlıurfaspor maçı kaç kaç bitti?
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Sarıyer - Şanlıurfaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yusuf Ziya Öniş - İstanbul - Sarıyer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Hasan Avcı(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Aycan(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 70. Oğuz Yıldırım, 3. Şaban Özel, 22. Nuri Terliksiz, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 7. Savaş Yılmaz, 8. Fatih Gül, 78. Bertul Kocabaş, 9. Furkan Yaman, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 33. Hüsnü Başkurt, 42. Mahmut Bilir, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 20. İlyas Çakmak, 11. Barış Memiş, 66. Adem Koçak
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Goller
Nuri Terliksiz,4.dk (h), Furkan Yaman,25.dk (f), Ömer Bozan,75.dk (p)
Kartlar
Çift Sarı Kart Oğuz Yıldırım 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Bozan 82.dk, Fatih Gül 65.dk, Savaş Yılmaz 80.dk, Furkan Yaman 65.dk, Okan Deniz 80.dk
Oyuna Girenler
İlyas Çakmak 82.dk, Mahmut Bilir 65.dk, Adem Koçak 80.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 65.dk, Ozan Solak 80.dk
Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 24. Emre Özkan, 22. İhsan Uğur Göktaş, 2. Göksu Alhas, 3. Süleyman Luş, 5. Galip Güzel, 61. Muhammet Mahmut Emir, 6. Mustafa Samican Keskin, 63. Fevzi Özkan, 7. Mustafa Şen, 9. Gökdeniz Varol
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 29. Muhammed Talha Küçük, 11. Tarık Kurt, 4. Sefa Özdemir, 20. Muhammed Demirci, 19. İsmail Cem Kara, 8. Erkan Süer, 17. Serkan Sefil
Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Fevzi Özkan 26.dk, Sarı Kart Galip Güzel 80.dk, Sarı Kart İhsan Uğur Göktaş 57.dk
Oyundan Çıkanlar
Fevzi Özkan 71.dk, Mustafa Şen 62.dk, Galip Güzel 85.dk, Mustafa Samican Keskin 62.dk, Muhammet Mahmut Emir 71.dk
Oyuna Girenler
Erkan Süer 71.dk, Tarık Kurt 62.dk, Sefa Özdemir 85.dk, Muhammed Demirci 62.dk, Serkan Sefil 71.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|B
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|12
|11
|1
|0
|42
|11
|34
|31
|2
|Uşak Spor
|11
|7
|2
|2
|23
|13
|23
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|11
|6
|3
|2
|21
|11
|21
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|10
|5
|4
|1
|12
|4
|19
|8
|6
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|7
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|8
|Ankara Demirspor
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|16
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|10
|Amed Sportif
|11
|5
|1
|5
|15
|18
|16
|-3
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|8
|2
|2
|4
|13
|15
|8
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|7
|-5
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|11
|1
|3
|7
|8
|19
|6
|-11
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|11
|1
|3
|7
|11
|24
|6
|-13
|19
|Şanlıurfaspor
|11
|1
|2
|8
|6
|32
|5
|-26
Fikstür
|29.11.2020
|Kocaelispor
|3-0
|Kahramanmaraşspor
|29.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-2
|Ankara Demirspor
|29.11.2020
|Afjet Afyonspor
|2-2
|Amed Sportif
|29.11.2020
|Çorum FK
|2-2
|24Erzincanspor
|29.11.2020
|Gümüşhanespor
|0-3
|Uşak Spor
|29.11.2020
|İnegölspor
|P-P
|Sancaktepe FK
|29.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|4-1
|Hacettepe Spor
|29.11.2020
|Sarıyer
|3-0
|Şanlıurfaspor
|29.11.2020
|Manisa FK
|6-1
|Hekimoğlu Trabzon