Sarıyer - Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de ikinci yarı 20. hafta maçlarıyla başlıyor. Ligde bugün oynanacak olan Sarıyer - Kocaelispor maçı, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

18. hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Sarıyer, zirve yarışı içerisinde bulunuyor. Kocaleispor ise 18 maçta topladığı 32 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu ligde Sarıyer evinde 9 maçtır kaybetmiyor, toplamda 9 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Kocaelispor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır berabere kalıyor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor.

SARIYER - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

20. haftada oynanacak olan Sarıyer - Kocaelispor maçı, bugün saat 13.00'te Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Onur Bingöl yönetecek. Onur Bingöl'ün yardımcılıklarını ise Ejder Yapıcı ve Buğra Can Semercioğlu üstlenecek.

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İLK 11'LER

Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Nuri Terliksiz, Mehmet Cansın Çiçek, Oğuz Yıldırım, Savaş Yılmaz, Mahmut Bilir, Furkan Yaman, Okan Deniz, Bertul Kocabaş, Bertuğ Özgür Yıldırım

Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Batuhan Er, Murat Cem Akpınar, Benhur Keser, Mesut Özdemir, Burak Süleyman, Tahir Babaoğlu