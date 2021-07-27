Sarıyer'de kadın cinayeti: Birlikte eğlendikten sonra katletti!

Bahçeköy Merkez Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir binanın 3'üncü katındaki dairede birlikte alkol alan Özer Ağaoğlu (46) ile Fatma Keke (53) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçaklayıp evi terk etti. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde Keke'nin öldüğü belirlendi.

BODRUMDA SAKLANMIŞ!

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri olay sonrası çalışma başlatarak kaçan şahsı 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, cinayetin işlendiği evde inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı saatlerce inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında kadının cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özer Ağaoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu, yaklaşık 2 aydır da boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.