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Sarıyer'de, sokakğa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından puset içerisinde 4 haftalık bebek, sokağa bırakılmış halde bulundu.

Sarıyer'de, sokakğa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

Sarıyer Ayazağa'da puset içerisinde sokağa bırakılan 4 haftalık bebek, vatandaşların diikati sayesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek ambulansla en yakın hastaneye götürülürken, polis bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Şehit Ersin Kurt Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen vatandaşlar, puset içerisinde yaklaşık 4 haftalık bir bebeğin ağlama sesini duydu. Pusete yaklaşan vatandaşlar çevrede kimsenin olmadığını fark edince bebekle ilgilenerek susturmaya çalıştı.

Sarıyer'de, sokakğa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

Vatandaşlar bebekle ilgili polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansa alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Bebeğin iyi olduğunu belirleyen sağlık ekipleri, ambulansın içinde bebekle oyun oynadı. Bir süre sonra bebek polis kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de, sokakğa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu

Berna Akkaya
Editör


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