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  3. Sarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı

Sarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı

Sarıyer'de sabah saatlerinde cadde üzerindeki yeşil alanda iki ağaç arasına asılı halde bulunan bir afişin arkasına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Sarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı

Olay, saat 08.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Büyük Armutlu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde bulunan yeşillik alanda iki ağaç arasına asılmış bir afişin arkasına bırakılan şüpheli bir paket ihbarı aldı.

Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Şüpheli paketin bulunduğu cadde bir süreliğine güvenlik amaçlı yaya geçişi ve trafik akışına iki taraflı olarak kapatıldı. Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye yardımıyla patlattı. İmha sonrası kontrol edilen paketin boş olduğu öğrenildi. Bir süre duraksayan trafik akışı yolun açılmasıyla normale döndü.

Sarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı

Sarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı

Sarıyer’de şüpheli paket paniği yaşandı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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