Şarkıcı Alişan'dan romantik paylaşım: Hayatımın en doğru kararını verdiğim gün!

Evliliklerinde üç yılı geride bırakan Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olamanın heyecanını yaşamıştı. 2019 yılında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu defa kızlarına "Eliz" adını vermişti.

"NİCE GÜZEL SENELERE SEVGİLİM..."

44 yaşındaki Alişan gönderilerine bir yenisini ekleyerek düğün gününe ait bir video yayınladı. Ünlü şarkıcı paylaşımının altına "Hayatımın en doğru kararını verdiğim ve imzasını attığım günün yıl dönümü bugün... Aile kurduğum, yuva kurduğum gün bugün... 3. yılımız bitti, 4. yılımıza giriyoruz aşkım ve ben seni ilk gördüğüm anda hissetiklerimin ne kadar doğru olduğunu bugün iki yavrumuzla daha da iyi anlıyorum. Birlikte ömür boyu inşallah, nice güzel senelere sevgilim... Seni çok seviyorum..." notunu düştü.

Varol ise eşinin paylaşımına, "Ben de seni çok seviyorum kocacığım. El ele, diz dize yaşlanalım. İyi ki sen..." sözleriyle yanıt verdi. Çifte, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.