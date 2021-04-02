Şarkıcı Altay'ın eşi kimdir? Gülsün Biber nereli, kaç yaşında? Soruları arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Bizde sizler için merak edilen ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GÜLSÜN BİBER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

51 yaşındaki ünlü sanatçı Altay ile tam 19 yıl önce hayatını birleştiren Gülsün Biber eşinin aksine ekranlardan uzak hayat sürmektedir. Yıllardır süren mutlu evliliklerinden bir kızı vardır. Ünlü şarkıcının eşi Gülsün Biber'in nereli ve kaç yaşında olduğuna dair internet mecrasında pek bir bilgi mevcut değildir.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Gülsün hanımın İnstagram hesabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Gülsün Biber'in İnstagram hesabı

ŞARKICI ALTAY KİMDİR?

Altay Biber, 1970 senesinde Rize’de yirmi kişilik bir ailenin çocuğu olarak yedi kardeşten biri olarak doğmuştur. Politikacı bir aileden gelmektedir. İlk ve ortaokulu Zeytinburnu’nda okudu. Liseyi ise Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Altay ( Altay Biber ) Kimdir, Nereli, kaç yaşında? Evli mi?