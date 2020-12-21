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  3. Şarkıcı Aylin Coşkun tanımakta zorlandı! Bambaşka bir imaja büründü

Şarkıcı Aylin Coşkun tanımakta zorlandı! Bambaşka bir imaja büründü

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'u görenler gözlerine inanamadı. 44 yaşındaki şarkıcı hem yeni saç stiliyle hem de yüzündeki değişimle dikkatleri çekti.

Şarkıcı Aylin Coşkun tanımakta zorlandı! Bambaşka bir imaja büründü

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun yeni imajı ile bambaşka biri haline geldi. Güzel şarkıcının son halini görenler tanımakta zorluk çekti.

Şarkıcı Aylin Coşkun tanımakta zorlandı! Bambaşka bir imaja büründü

Saç rengini değiştirip, perçem kestiren şarkıcı Aylin Coşkun, adeta yeni bir tarza bürünerek bambaşka biri oldu.

Şarkıcı Aylin Coşkun tanımakta zorlandı! Bambaşka bir imaja büründü

Hayranlarının tanımakta güçlük geçtiği ünlü şarkıcı sosyal medyada da bir anda gündem oldu. Kimi takipçisi estetik yaptırdığını dile getirirken, kimisi de güzellik filtresi uyguladığını söyledi.

Şarkıcı Aylin Coşkun tanımakta zorlandı! Bambaşka bir imaja büründü

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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