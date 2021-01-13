Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Uyuşturucu kullanmanın cezası nedir? Uyuşturucu içmenin cezası var mı, ne kadar?Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!Holstein Kiel - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini kazanacağız, Cumhur İttifakı yarınlara yürüyecek!İzmir'deki 'siyanürlü cinayet'de flaş gelişme! Sanığa cezai ehliyeti tam raporu verildiNapoli - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gülerek girdiği kuyudan cesedi çıkartılmıştı! Adana'daki ölüm kuyusuna 2 tutuklamaGelinim Mutfakta'da gelin ve kaynanalar neden şapka takıyor?Başkent Ankara'da kar coşkusu: Büyük küçük herkes mutlu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!

Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü rap şarkıcısı Azealia Banks kan donduran bir hareketle sosyal medyada infial yarattı. Banks ölen kedisini yaktı.

Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!

2012 yılında ‘212’ şarkısıyla büyük bir üne kavuşan rap şarkıcısı Azealia Banks, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!

Yaşadığı Kaliforniya'dan Miami'ye taşınmaya karar veren şarkıcı, geçtiğimiz yıl kaybettiği kedisini de yanında götürmek için akıl almaz bir şey yaptı. Kedisi Lucifer'ın cesedini mezarını kazarak çıkaran Azealia Banks, daha sonra cesedi tencerede kaynatarak hayvanın kemiklerini etinden ayrıştırdı.

Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!

Bu korkunç anları sosyal medya hesabından paylaşan Banks bir çok kişiden tepki aldı.

Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!

Banks daha öncede bir çok kez skandallara neden olmuştu. 

İlk olarak Elon Musk’ın kendisi ve sevgilisi Grimes’e üç kişilik ilişki teklif ettiğini iddia eden Banks magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından ise Banks, Rihanna’nın telefon numarasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT