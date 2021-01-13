Şarkıcı Azealia Banks, ölen kedisini mezardan çıkarıp pişirdi! Şok eden görüntülere tepki gecikmedi!

2012 yılında ‘212’ şarkısıyla büyük bir üne kavuşan rap şarkıcısı Azealia Banks, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla son günlerin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Yaşadığı Kaliforniya'dan Miami'ye taşınmaya karar veren şarkıcı, geçtiğimiz yıl kaybettiği kedisini de yanında götürmek için akıl almaz bir şey yaptı. Kedisi Lucifer'ın cesedini mezarını kazarak çıkaran Azealia Banks, daha sonra cesedi tencerede kaynatarak hayvanın kemiklerini etinden ayrıştırdı.

Bu korkunç anları sosyal medya hesabından paylaşan Banks bir çok kişiden tepki aldı.

Banks daha öncede bir çok kez skandallara neden olmuştu.

İlk olarak Elon Musk’ın kendisi ve sevgilisi Grimes’e üç kişilik ilişki teklif ettiğini iddia eden Banks magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından ise Banks, Rihanna’nın telefon numarasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.