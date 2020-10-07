Şarkıcı Ceylan Ertem'den Nusret'e sert tepki: "Sana para kazandırana yazıklar olsun"

Hem sesi hem de tarzı ile bir çok kesim tarafından beğenilen ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ertem, dünyaca ünlü et restoranı zinciri sahibi Nusret'in etle yaptığı gösteriye tepki gösterdi.

Sık sık yaptığı et gösterileri ile ün kazanan ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe'nin yaptığı son hareket bir çok kişiden tepkisine neden oldu.

Nusret Gökçe’nin bir hayvanın makat kısmına çiçek koyması ve hayvanı sosladığı görüntüler ‘sapkın’ ‘cani’ gibi yorumları beraberinde getirdi.

"KEŞKE AYNISINI YAPSAM O ÇİRKİN BEDENİNE"

Bu görüntülere en büyük tepkilerden biri de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi. Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ”Pis, rezil herif! Keşke bana verseler seni de aynısını hatta beterini ben yapsam o çirkin bedenine” ifadelerini kullandı.

Ertem cümlelerine şu sözlerle devam etti; ”Elinde cesedini tutup, eğlendiğin hayvanın büyüklüğünü, gücünü rüyanda göremezsin. Küçücük aklın almaz o kudreti. Seni büyüten, para kazandıran herkese de yazıklar olsun!..”

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sık sık etle yaptığı gösterileri sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'e daha önce de bir çok tepki gelmişti.