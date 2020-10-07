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  3. Şarkıcı Ceylan Ertem'den Nusret'e sert tepki: "Sana para kazandırana yazıklar olsun"

Şarkıcı Ceylan Ertem'den Nusret'e sert tepki: "Sana para kazandırana yazıklar olsun"

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem'den Dünyaca ünlü Türk kasap Nusret'e tepki geldi. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra hayvan hakları savunuculuğu ile de bilinen Ceylan Ertem, Nusret'in etle yaptığı gösteriye isyan etti. Ertem, Nusret'in fotoğrafını paylaşarak: "Keşke bende sana aynısını yapabilsem" dedi.

Hem sesi hem de tarzı ile bir çok kesim tarafından beğenilen ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ertem, dünyaca ünlü  et restoranı zinciri sahibi Nusret'in etle yaptığı gösteriye tepki gösterdi.

Şarkıcı Ceylan Ertem'den Nusret'e sert tepki: Sana para kazandırana yazıklar olsun

Sık sık yaptığı et gösterileri ile ün kazanan ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe'nin yaptığı son hareket bir çok kişiden tepkisine neden oldu.

Nusret Gökçe’nin bir hayvanın makat kısmına çiçek koyması ve hayvanı sosladığı görüntüler ‘sapkın’ ‘cani’ gibi yorumları beraberinde getirdi.

Şarkıcı Ceylan Ertem'den Nusret'e sert tepki: Sana para kazandırana yazıklar olsun

"KEŞKE AYNISINI YAPSAM O ÇİRKİN BEDENİNE"

Bu görüntülere en büyük tepkilerden biri de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi. Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ”Pis, rezil herif! Keşke bana verseler seni de aynısını hatta beterini ben yapsam o çirkin bedenine” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ceylan Ertem'den Nusret'e sert tepki: Sana para kazandırana yazıklar olsun

Ertem cümlelerine şu sözlerle devam etti; ”Elinde cesedini tutup, eğlendiğin hayvanın büyüklüğünü, gücünü rüyanda göremezsin. Küçücük aklın almaz o kudreti. Seni büyüten, para kazandıran herkese de yazıklar olsun!..”

Şarkıcı Ceylan Ertem'den Nusret'e sert tepki: Sana para kazandırana yazıklar olsun

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sık sık  etle yaptığı gösterileri sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'e daha önce de bir çok tepki gelmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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