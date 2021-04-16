Kadife sesiyle kulakların pasını silen genç şarkıcı Ezgi Eyüboğlu izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk olan Eyüboğlu'nun hayatı araştırılma konusu oldu. Peki Şarkıcı Ezgi Eyüboğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Eyübolu, 1987 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Trabzon Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. İlkokul yıllarında TRT Çocuk Korosu'na katıldı. Liseyi, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera-Şan Bölümü'nde 2 yıl opera eğitimi aldı.

2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında "Sunay Akın'la Hayat Deyince" adlı televizyon programında müzik direktörlüğü yaptı. 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon aldı.

Eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği yapan Ezgi Eyüboğlu, çeşitli müzik projelerinin yanında, profesyonel sahne çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle "Naçizane" albümü yayınlandı. 2021 yılında ise "Deniz'in Ezgisi" adlı albümünü sevenlerinin beğenisine sundu.

EZGİ EYÜBOĞLU ŞARKILARI

*Falgoz Deresi

*Yar Kalsaydun

*Kar Olsam

*Vay Bana

*Ha Bu Ander Sevdaluk

*Sevdaluk Zor Zanaat

*Gaybana Sevdaluk

*Gürgen Dalı

*Veda Tokalaşması

*Ne Dedun

*Yaş Kaldi Yanağumda

*Temel Aldi Takayi

*Unutamadum

*Çıkma Kiraz Dalina

*Alayim Sevduğumi

*Anan Var Midur

*Kalkti Yaylalarun Karlari

*Hidro Midro

*O Yandan Bu Yandan