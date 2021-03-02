Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Hatice Çarpar izleyicinin dikkatini çekerken, hayatı araştırma konusu edildi. Peki Şarkıcı Hatice'nin sevgilisi kim? Ali Kemal Sarı kimdir? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ŞARKICI HATİCE'NİN SEVGİLİSİ KİM? ALİ KEMAL SARI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında şarkıcı Hatice yaklaşık 3 yıldır 32 yaşındaki sevgilisi Ali Kemal Sarı aşk yaşıyor. Sarı'nın mesleği bilinmezken Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor. Bir dönem şarkıcı ve sevgilisi arasındaki yaş farkı epeyce konuşulmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında çiftin parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmayarak evleniyor mu soruları kafalarda oluştu. Hatice daha önce bir kez evlenmiş ve eşi beyin kanaması sonucu vefat etmişti.

HATİCE ÇARPAR KİMDİR?

Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice, 6 Aralık 1978, İzmir'de dünyaya geldi. 42 yaşındaki Çarpar'ın müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şarkıcı Hatice kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Evli mi?