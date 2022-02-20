Kader Çetintürk'ün konuk olduğu İbo Show, 2022 yılı 20 Şubat tarihli yeni bölümü izleyenlerin dikkatini çekti. Kader Çetintürk ile ilgili bilinmeyenler, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İnternet aramalarında 'Şarkıcı Kader kimdir? Kader Çetintürk nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik

ŞARKICI KADER KİMDİR? KADER ÇETİNTÜRK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1979 yılında İstanbul Çağlayan'da doğan Kader, 14 yaşında yapmış olduğu şarkı ve albümler ile küçük büyük herkesin sevgisini kazanan bir şarkıcıdır. Kader daha çok arabesk veya fantezi türde şarkı söyleyen küçük yıldız olmuştur. İlkokuldan sonra Kabataş'taki Ticaret Meslek Lisesi'nde 2.nci sınıfa kadar okuyup daha sonra okulu bırakmıştır. Küçük sanatçı, daha küçükken yani ilkokuldayken şarkı söylemeye başlamıştı, o yaşlarda çok başarılıymış ve düğün salonlarında şarkı söylemiştir. Kader 14 yaşında artık müzik kariyerine adım atmaya başlamıştı. Kısa zamanda 8 tane albüm çıkarmıştı. Onlar Türkiye'nin popüler çocuk şarkıcıları arasında yer aldı.

Şarkıcı Kader bir suç yüzünden yargılanıp uzun süre cezaevinde kalmıştır. Hasan Heybetli de Çıkar amaçlı kurulan suç örgütünden yargılanmıştı. Şarkıcı özgürlüğüne kavuştuktan sonra ara verdiği müzik hayatına devam etmiştir. Kader Almanya'da turnelere de çıkmıştır.

Kader'in evli olmadığı bilinmektedir...

KADER'İN 14 YAŞINDA İLK ALBÜMLERİ

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En son çıkarmış olduğu albüm ise İllaki Kader'dir.

Kader' in bugüne kadar yaptığı albümler dünyada ses getirdi, çok başarılı bir sanatçıydı yaptığı albümlerle kendinden bahsetmeyi başardı.

DİĞER ALBÜMLERİ:

1995 yılında çıkan bu albüm çok sevilmişti. Özellikle Şaka Maka Derken şarkısı ile birçok kişinin dilinde uzun süre kalmayı başardı.

* Şaka Maka Derken

* Sabret

* Anne

* İğne Ağaçları

* Küçüğüm

* Delisin

* Önemli Değil

* Güleceğiz Yakında

* Aklında Kalsın

1996 ise çıkardığı bu albümde ki şarkılar hala sevilerek dinleniyor. Bu şarkılar arasında yer alan seviyorum şarkısı ise hala çeşitli zamanlarda internet ve çeşitli videolarda karşımıza çıkabiliyor.