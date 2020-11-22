Şarkıcı Tuğba Özerk'ten Nusret'e gönderme

Şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kasap Nusret Gökçe’yi hedef aldı. “Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor” diyen Özerk, paylaşımını kısa sürede sonra kaldırdı.

"KENAR MAHALLELİYİ TEMİZE ÇIKARDINIZ"

Tuğba Özerk, Nusret Gökçe’nin 30 Ekimde İzmir'de meydana gelen depreminin ardından, “İzmirli kardeşlerim 00.00’dan sonra beni arayın” diyerek telefon numarasını paylaşmasına tepki gösterdi.

40 yaşındaki şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı paylaşımda “Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL. Yalandan ‘telefon açın’ diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor” ifadelerini kullandı. Özerk, Twitter'da çok konuşulan paylaşımını kısa sürede sildi.