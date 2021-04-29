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  3. Şarkıcı Yusuf Güney'den şaşırtan itiraf: Astral seyahatle uzaya gittim!

Şarkıcı Yusuf Güney'den şaşırtan itiraf: Astral seyahatle uzaya gittim!

Şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahatle uzaya gidip, geldiğini söyledi. Güney, "Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var dedim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yusuf Güney'den şaşırtan itiraf: Astral seyahatle uzaya gittim!

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz gün 'Hayatın Rengi'adlı programına konuk oldu. Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekerken, yaptığı itiraflarla şaşkına çevirdi.

"BİR SÜRE ASTRAL SEYAHAT DENEYİMİ YAŞADIM"

Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen 36 yaşındaki şarkıcı, "Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp, zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" şeklinde konuştu.

Şarkıcı Yusuf Güney'den şaşırtan itiraf: Astral seyahatle uzaya gittim!

"NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR"

Şarkıcı, sözlerine devam ederek iki sene önce Ay'da su olduğunu söylediğini belirterek, "Mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı. "Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var" diyen Yusuf Güney, "Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor" dedi.

Şarkıcı Yusuf Güney'den şaşırtan itiraf: Astral seyahatle uzaya gittim!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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