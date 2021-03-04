4 Mart Perşembe günü ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D'nin yayın akışında yok. Programın sosyal medya hesabından duyurulmasına programın yayın akışında yer almaması konuya ilişkin internette araştırma yapılmasına neden oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler neden yok? | Şarkılar bizi söyler hangi gün? İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK?

Kanal D'nin yeni programı Şarkılar Bizi Söyler 4 Mart Perşembe günü ekranlara gelecekti.

Sunuculuğunu usta sanatçı Sibel Can ve Hakan Altun'un üstlendiği programda her hafta birbirinden renkli konuklar ağırlanıyor. Başarılı sanatçıların ağırlandığı programda ise onlara klarneti ile nefes veren Hüsnü Şenlendirici eşlik ederek adeta kulakların pasını siliyor.

Bu akşam gündüz saatlerinde Şarkılar Bizi Söyler, Instagram hesabından yapılan duyuruda programın saat.20.00'de ekranlarda olacağı belirtilmişti.

Fakat Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam yayın akışında yer almadığı ve ekranlara gelmediği görüldü. Programın bu akşam meydana gelen helikopter kazası dolayısıyla yayınlanmadığı düşünülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan bu açıklama sonrası kanal yöneticilerinin bu kararı aldığı düşünülüyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ GÜN?

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Şarkılar Bizi Söyler, her hafta Perşembe akşamları Kanal D 'de saat 8'de izleyicisi ile buluşacak.