Şarkısı çalınan Selda Bağcan: Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar

Cami hoparlöründen çalınan şarkılar gündemi epey sarsmıştı. Ünlü şarkıcı Selda Bağcan ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bağcan "Tamamen provokatif bir eylem." notunu düştü.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kendi şarkısı çalınan Selda Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"

NELER OLMUŞTU?

İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden İtalyan marşı "Çav Bella" çalınmasının ardından benzer bir skandal yine yaşanmıştı. İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde hoparlörlerden Selda Bağcan'ın şarkısı çalındı.

MERKEZİ SİSTEM UYGULAMASI DURDURULDU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilmiştir.