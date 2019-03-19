SAS timleri Türk bayrağı açtı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın ev sahipliğinde icra edilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katıldı. Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden tatbikat hakkında bilgilendirme de yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi verildi. Buna göre, TCG AKÇAKOCA, NATO Daimi Mayın Görev Grubu-2 (SNMCG-2) görevi kapsamında Yunanistan'ın ev sahipliğinde 14-21 Mart arasında gerçekleştirilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.
Tatbikat kapsamında, Girit'teki Suda Limanı ziyaret edildi. Ziyaretin bitişinde asimetrik tehdit, hava savunma harbi ve mayın harbi eğitimleri yapıldı.
Mayın harbi eğitimleri çerçevesinde, SAS timlerince 2 eğitim mayını ve bir el yapımı patlayıcı tespit edilirken, Türk bayrağı açıldı.
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