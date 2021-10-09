Saten ne demek, TDK'ya göre Saten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Saten ne demek? Saten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi saten kelimesi. Peki saten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre saten nedir, saten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Saten kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Saten kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SATEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Saten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Saten kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre saten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atlas (I)

- Parlak, pamuklu kumaş

- Bu kumaştan yapılmış



SATEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kumardan aldığı ilk parayla siyah satenden arkası kemerli iki adet iç yelek yaptırdı.

